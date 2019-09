Ariana Grande, Fabio Volo torna sui suoi passi: "I fan hanno ragione a reagire così"

Dopo la polemica che lo ha colpito per un commento sulla cantante Ariana Grande, quantomeno inopportuno nei toni e nelle modalità in cui è stato espresso, lo scrittore e conduttore radiofonico Fabio Volo torna sull'argomento e - dopo aver rivendicato in un primo momento la sua opinione - ora sembra fare un piccolo passo indietro. Questo il lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram:

A parte i fans di Ariana Grande, che hanno tutte le ragioni per reagire in questo modo (capisco comprendo... mi avessero toccato i Pink Floyd o Vasco Rossi... va bene va bene così!). Però adesso che tutti gli sciacalli adulti (giornalisti stagisti ruffiani persone piccole redazioni perverse) hanno cavalcato l’onda con titoli ad effetto, estrapolando parole da un discorso fatto di tre interventi di 10 minuti, mi sento di dire una cosa che vorrei fosse chiara: io non darei mai della puttana a una ragazzina... loro (gli sciacalli) lo sanno. Mi conoscono, conoscono il mio modo di comunicare. Loro hanno capito il senso delle mie parole, per questo per rendere tutto ancora più vero si sono perfino inventati che ho due figlie... (sono quasi sicuro di non averle, però sono anche una persona distratta... non so magari boh!). A volte sono volgare e politicamente scorretto, amo provocare ... da sempre. Forse sbaglio... ma questo è un altro discorso. Le mie intenzioni sono buone. I fans di Ariana Grande non sapevano nemmeno chi fossi, per questo su di loro non ho giudizi negativi (forse un po’ per quelli che mi hanno augurato la morte, che tra l’altro per colpa loro a forza di toccarmi le palle le ho consumate). Di questa faccenda non ne parlerò più. Chi mi conosce ha ben chiaro che persona sono. Chi ascolta il programma alla radio conosce l’amore e il rispetto che abbiamo non solo per le donne, ma per tutti gli esseri umani... rispetto per i loro sogni, le loro paure, le loro fragilità. Gli sciacalli avranno fatto qualche like e qualche clic in più... Ma in fondo perdono anche loro... non possono fare di meglio. Però In tutto questo delirio di livore e mancanza di senso, c’è anche una bel finale. Con alcuni ragazzi che mi hanno criticato (senza offendermi e senza usare un linguaggio mafioso ) ci siamo scambiati messaggi in privato ed è stato bello interagire con loro. C’è speranza. Sempre. Le persone intelligenti sono rimaste intelligenti, gli stupidi sono rimasti stupidì e io ho imparato una cosa in più!