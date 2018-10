Polmonite: "Mai vista un'epidemia di tale gravità, ci stanno mentendo"

Nel suo studio, nel giro di pochi giorni, si sono presentati ben 15 pazienti con i sintomi della polmonite: uno di loro è morto, un altro è stato ricoverato a lungo in rianimazione, prima a Brescia poi a Monza. Sergio Perini, medico di base a Carpenedolo, è stato uno dei primi dottori a segnalare all'Ats l'anomalo picco di polmoniti registrate tra la fine di agosto e i primi di settembre tra i suoi pazienti.

A distanza di circa un mese dall'emergenza che ha colpito il Bresciano, ma pure l'alto Mantovano, ha deciso di far sentire la sua voce ed esprimere le sue perplessità pubblicamente, attraverso una lettera inviata, e poi pubblicata online, all'ordine dei medici di Brescia. La sua è sicuramente una voce che esce dal coro.

"Come cittadino, prima ancora che come medico, pretendo dei chiarimenti su quanto avvenuto nell'ultimo mese. La questione non deve assolutamente essere sottovalutata, nè dimenticata - ci racconta al telefono -. In 36 anni di attività di medico non ho mai visto un'epidemia di polmonite di tale intensità e di tale gravità, come quella scoppiata tra fine agosto e i primi di settembre nella Bassa Bresciana. Tutti noi medici siamo rimasti sorpresi da tale fenomeno clinico che ha avuto una risonanza internazionale. Nel giro di due settimane 15 dei miei 1500 pazienti hanno contratto la polmonite batterica. Uno di loro purtroppo non ce l'ha fatta, ed è morto in ospedale, un altro è stato ricoverato in rianimazione a lungo, alcuni hanno avuto parecchie complicanze anche a livello cardiaco."