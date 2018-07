Eclissi di luna la sera di venerdì 27 luglio: i consigli per vederla e godersela al meglio

Eclissi di luna, manca poco. Il tempo, secondo le previsioni per la serata di venerdì 27 luglio 2018, dovrebbe essere sereno in Lombardia e permettere una discreta visione del fenomeno astronomico. Naturalmente, il principale suggerimento è quello di allontanarsi dalle città e dai centri urbani, con molto inquinamento luminoso, e cercare zone in altura isolate.

Ecco i consigli del Centro Meteo Lombardo.

1) Se state cercando la Luna ma non la trovate, probabilmente non è ancora sorta. Attendete il tramonto del sole, che in questo momento dell’anno è tardivo.

2) Se state nuovamente cercando la Luna ma non la trovate, nonostante sia già buio, probabilmente il satellite è ancora sotto il vostro orizzonte di osservazione. Inizialmente, appena dopo il tramonto, la Luna sarà molto molto bassa in cielo, in direzione Est-Sud-Est.

3) La fase iniziale, detta di entrata in “penombra”, non è particolarmente emozionante. Per fortuna ce la possiamo risparmiare: il cielo sarà ancora chiaro (ore 19:13 italiane) e vedi punti 1) e 2).

4) La fase di progressivo imbrunimento del disco lunare (ingresso nel cono d’ombra terrestre) avrà luogo a partire dalle ore 20:24 italiane. Quello che percepiremo da Terra è come se la Luna, inizialmente “piena”, diventasse apparentemente una luna di tre quarti, quindi mezza, quindi un quarto ed infine, dalle 21:30 italiane… no, la Luna non sparisce dal cielo: resta sempre e comunque visibile. Rossastra. Molto molto meno luminosa.

5) A partire dalle ore 23:14 italiane il processo si inverte, in modo sostanzialmente simmetrico: una fettina di satellite inizia a riprendere splendore ed entro le ore 00:20 italiane ci viene restituito alla vista il disco lunare completo (seppur ancora lievemente opaco, causa cono di penombra, che si allontana definitivamente alle 01:31 italiane).

6) Gli appassionati astrofili lombardi avranno una buona opportunità per scattare interessanti fotografie, dal momento che si attendono condizioni meteo abbastanza favorevoli in regione. Fatte salve alcune aree alpine e prealpine orientali, dove addensamenti tardo-pomeridiani potrebbero lasciare in eredità qualche nube alta più o meno compatta (comunque in dissolvimento nottetempo), attendiamo cieli generalmente sereni o poco nuvolosi.

La previsione di copertura delle nubi