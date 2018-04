Impazza in rete il film porno girato sul Garda: "Una passeggiata sexy"

Un cortometraggio hard girato al porto dei pontili di Desenzano del Garda: lo scrive Bresciaoggi, che ha scovato in rete il nuovo lavoro di Giuseppe Buzzetti aka Oliver Buzz, un pezzo di storia della pornografia amatoriale all'italiana. Il video, intitolato “Una passeggiata sexy” o giù di lì, ritrae una bionda mozzafiato, in abiti a dir poco succinti, che appunto attraversa i pontili fino a spogliarsi (completamente) a bordo di una barca ormeggiata.

Si dice che il video abbia già fatto incetta di clic, sui canali cosiddetti “social porno”, addirittura un milione in poche settimane. Sarebbe stato girato lo scorso marzo, tra l'altro in pieno giorno: nell'inquadratura infatti non mancano nemmeno degli ignari passanti, che si disinteressano alla scena, e pure un bambino (ma visto da lontano, e dunque irriconoscibile).

Certo la ribalta è questione di ore: un po' alla volta, anche a Desenzano non si parlerà d'altro. Città nota per le suo proposte piccanti, da sempre: anche negli ultimi tempi il paese si conferma tra i più frequentati dagli appassionati, con più di 200 annunci di “prestazioni a pagamento” in lungo e in largo tra il centro e le frazioni.