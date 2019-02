Nasce la mega ruota panoramica del Lago di Garda: sarà alta 35 metri

Come le capitali Europee anche Desenzano avrà la sua ruota panoramica. L'attrazione sarà posizionata nella zona dei giardini Marinai d'Italia - non in più in piazza Cappelletti come ipotizzato in un primo momento - e sarà alta almeno 35 metri, come specificato dal Comune nel decreto che apporta alcune modifiche al bando pubblicato lo scorso weekend per individuare l'esercente che si occuperà dell'istallazione e della gestione della ruota.

I giochi non sono ancora fatti. Per inviare le candidature c'è tempo fino al giorno di San Valentino: il bando scade infatti alle 12 del 14 febbraio 2019. Per il primo giro si deve attendere molto poco: la ruota panoramica dovrebbe essere operativa già il primo di marzo e rimarrà in funzione almeno fino al 5 maggio.

Diversi i vantaggi per chi si occuperà dell'attrazione: almeno per il primo anno non dovrà sborsare un euro al comune, né per l'occupazione del suolo pubblico, né cedere l'eventuale quota per gli incassi. Richieste, invece, fideiussioni di garanzia per coprire gli eventuali danni creati nell'area e in caso di mancata installazione, a titolo di risarcimento. Non solo: la ruota dovrà essere alta almeno 35 metri e dovrà avere almeno un cabina per le persone diversamente abili.