Migliaia di pezzi di plastica in spiaggia: inquinati 3 chilometri di litorale

Oltre tre chilometri di spiagge invase da migliaia di piccoli pezzi di plastica, del diametro di circa un centimetro e del peso di circa mezzo grammo: è stato questo il brusco risveglio per la città di Desenzano, sul tratto di litorale che va dalla Spiaggia d'Oro alla Maratona passando per la spiaggetta di Via Lario. Le più elevate concentrazioni di materiale sono state trovate proprio nelle zone più attigue al centro storico

L'intervento del WWF

Si tratterebbe di una dispersione di “biomasse ader”, così come riferisce il WWF Bergamo-Brescia, ovvero dei corpi di riempimento delle vasche di depurazione: sono stati gli attivisti della nota associazione ambientalista a intervenire per primi, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini.

In poche ore ne sarebbero stati raccolti a migliaia, e altri ancora ce ne sarebbero sparsi sulla spiaggia e nascosti tra le alghe che sono arrivate a riva. Il sindaco di Desenzano Guido Malinverno ha immediatamente contattato Acque Bresciane, il gestore del ciclo idrico.

Lo stesso materiale di 6 anni fa?

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, non ci sarebbe stata nessuna perdita e nessun guasto agli impianti di depurazione in questi giorni. Le biomasse infatti sarebbero le stesse che si erano disperse ormai più di 6 anni fa, ritrovate a migliaia (si dice più di 20mila) nel marzo del 2013.

Il materiale sarebbe dunque lo stesso che è fuoriuscito diversi anni fa dal depuratore di Tremosine: solo in quell'impianto, infatti, si utilizzerebbero quel tipo di biomasse, utilizzate appunto per migliorare il processo di depurazione delle acque reflue. A quanto pare erano già nel lago, e sono state trascinate a riva dalla corrente, che da nord spinge verso sud.