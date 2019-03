"Reflui fognari nel lago, puzza in paese", esposto Codacons in procura

"In prossimità del parcheggio Maratona di Desenzano si è assistito all'ennesimo caso di contaminazione batterica dell'acqua del lago." Si legge in una nota diffusa dal Codacons. 2Escrementi visibili a pelo d'acqua e cattivi odori in città." Dai controlli effettuati in estate sulle acqua del lago da parte dell'ATS erano emerse "caratteristiche inidonee alla balneazione" in talune aree balneabili (tra cui Sirmione).

"I rilevamenti evidenziavano il superamento di oltre il 50% del limite dei batteri fecali presenti nelle acque del lago. In vista della stagione estiva il problema va risolto al fine di preservare la salute di cittadini e vacanzieri.Il batterio Escherichia coli è ben noto in quelle zone e rappresenta una spauracchio da monitorare costantemente." Scrive ancora l'associazione dei consumatori che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per l'indagine su eventuali reati ambientali e contro il patrimonio pubblico.