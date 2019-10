Manifestazione "Ali su Desenzano", le deviazioni dei bus

Si informa che dall’inizio e fino al termine del servizio di sabato 5 ottobre 2019 le corse delle linee 2 e 3 seguiranno percorso deviato a Desenzano del Garda a causa della chiusura di alcune vie al fine di consentire lo svolgimento di una serie di manifestazioni in occasione dell’evento denominato “Ali su Desenzano”.

Tutte le corse della linea 2, in direzione Rivoltella, da via Gramsci proseguiranno in via Lorenzini, via San Benedetto, via Gramsci, via Marconi e via Rambotti, dove verrà ripreso il consueto percorso.

Tutte le corse della linea 3, in direzione Lungolago Battisti, da via Dal Molin proseguiranno in via Marconi (senza proseguire in via Anelli), via Gramsci e via Lungolago Battisti (Desenzanino), dove verrà ripreso il consueto percorso.