Ragazza bresciana sbanca la Rai: è lei la vincitrice del Festival di Castrocaro

E' la bresciana Debora Manenti la vincitrice della 62ma edizione del Festival di Castrocaro, andato in onda martedì sera in diretta su Rai 2 e Rai Radio 2, condotto da Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Nata a Cazzago San Martino, Debora ha 21 anni: ha avuto la meglio sugli altri nove finalisti che si sono esibiti in Piazza d'Armi a Terra del Sole, frazione di Castrocaro, rigorosamente dal vivo accompagnati dalla super-band guidata da Diego Basso.

Nel corso della serata ha interpretato “Look at me now” dei Karmin, “Mica Van Gogh” di Caparezza e “Lose yourself” di Eminem. Debora Manenti si è aggiudicata anche il Premio SIAE per la “Miglior Performance” con “Look at me now” e il Premio Longlife per la “Miglior Voce”. Il percorso degli artisti in gara è stato determinato da una giuria di qualità presieduta per l’occasione da Simona Ventura. Al suo fianco Andrea Delogu, Elodie, Bruno Santori e Maurizio Vandelli.