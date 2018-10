Dalla Regione mezzo milione di euro per i comuni bresciani a rischio sismico

Uno stanziamento di oltre mezzo milione di euro da destinare ai Comuni lombardi situati in zona sismica

2 e 3 (ossia quelli che ricadono nelle zone maggiormente pericolose) e con meno di cinquemila abitanti. Lo ha assegnatola Giunta regionale, tramite l'approvazione di una delibera proposta dall'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

Lo stanziamento è un contributo per espletare al meglio le funzioni trasferite a questa tipologia di piccoli Comuni dal 2015 e riguarda specificamente l'attuazione delle procedure amministrative e la gestione delle pratiche edilizie in materia di vigilanza sismica. Per quanto riguarda il campo delle costruzioni, infatti, l'attuazione delle procedure amministrative e la valutazione degli aspetti ingegneristici, geologici e geotecnici, di prevenzione del dissesto idrogeologico, si presentano particolarmente complessi.

"Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza - ha spiegato Foroni - a tutti quei Comuni che si devono sobbarcare per legge tutte le pratiche che concernono l'antisismica. La classificazione delle zone sismiche è stata pensata in base all'intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche".

In zona 2 vi sono i territori a rischio medio, dove cioè la possibilità di un sisma è probabile ma meno alta che in zona 1 (rischio alto, non presente in Lombardia), mentre la zona 3 raggruppa le zone dove la possibilità statistica di terremoti esiste, ma è meno probabile (rischio basso).

"Dei 1530 Comuni lombardi, nessuno è in fascia di rischio 1 - ha puntualizzato l'assessore - mentre solo le province di Brescia e Mantova hanno Comuni in zona 2".