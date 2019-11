Curvy season: da Ghedi arriva il calendario "che non conosce taglie"

12 donne diversissime le une dalle altre, more o bionde, alte o basse, dai capelli ricci o lisci, accomunate dal fatto di essere "curvy". Da Ghedi, nella Bassa, arriva il calendario che ha come protagoniste non le "solite" modelle ma donne dalle taglie generose, dalle 46 alla 64. L'idea è venuta al fotografo ghedese Piero Beghi, che nel settore ha una lunga esperienza.

Il calendario. Ogni mese ha come protagonista una delle 12 donne ritratte in gruppo nella copertina del calendario. Per reclutarle, tra le persone normali, non negli ambienti delle modelle professioniste, Piero Beghi ha promosso un casting al quale si sono presentate in tantissime, anche provenienti dalla Svizzera e dalla Slovenia, come riporta il quotidiano Bresciaoggi che dà la notizia nel numero in edicola stamane.

Il calendario verrà presentato ufficialmente lunedì a Milano. Tra gli obiettivi del progetto, il principale è quello di aiutare le ragazze a sentirsi bene anche con qualche chilo in più, e far sì che nessuno sia vittima di derisione a causa del proprio aspetto.