"Una palla luminosa" tra le nuvole, avvistato un Ufo nei cieli sopra la chiesa

Gli avvistamenti di strane e misteriose luci nei cieli lombardi si susseguono da settimane e, puntualmente, la popolazione si divide e (in minima parte) si inquieta. Allucinazioni visive o chiari messaggi inviati dagli altri esseri che abitano altri pianeti? Una risposta certa, ovviamente, non c'è, ma le prove per chi da tempo crede all'esistenza e studia il fenomeno degli Ufo si susseguono, così come le foto e le segnalazioni ai giornali locali. E c'è chi pensa persino all'invasione da parte di creature extra terrestri.

Il nuovo misterioso avvistamento a Crema, nella zona della chiesa di San Bartolomeo dei Morti. Domenica mattina, quando la chiesa è gremita di fedeli, una luce bianca e intesa è comparsa nel grigiore del cielo, attirando l'attenzione di tutti. Una 'palla' bianca rimasta visibile pochi secondi, per poi allontanarsi e sparire. Un fenomeno di sicuro non abituale e decisamente curioso.

Solo poche settimane prima un altro avvistamento: un noto professionista, che stava accompagnando la figlia alle scuole medie di Soncino - comune del cremonese al confine con Orzinuovi - aveva notato un “globo” altrettanto luminoso nei cieli spora l'istituto. Prima di Natale, il 20 dicembre scorso, un'altra testimonianza: “rombi luminosi” che sono volati rapidissimi sopra allo “Stradone”, in Via XXV Aprile.

Di Ufo e fenomeni misteriosi nella zona se ne parla da anni, almeno dal settembre del 2016 quando in rapida sequenza alcune “luci misteriose” vennero scorte da più testimoni. E andando indietro nel tempo si ricorda anche l'avvistamento di una studentessa, nel 2010, che aveva pure scattato una foto. Quella segnalazione, qualche tempo dopo, arrivò anche ai Carabinieri, che girarono il tutto all'Aeronautica militare.