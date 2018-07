Branco di cinghiali a spasso verso le case, in paese scatta l'allarme

Scorrazzano indisturbati e felici in un prato, a pochi passi dalle abitazioni: una quindicina di cinghiali, forse in cerca di cibo, si sono spinti fino alla zona residenziale del paese. Succede a Corte Franca, in località Budrio.



VIDEO: il branco di cinghiali

si avvicina alle case di Budrio

La passeggiata del branco è stata immortalata da alcuni residenti e il video è immancabilmente finito sui social, diventando virale. Tanto stupore e un pizzico di preoccupazione, me nessuna paura: gli esemplari non sembrano particolarmente aggressivi. Nelle immagini diffuse su Facebook il capobranco si dirige con fare minaccioso al gruppetto di curiosi che li osserva e li filma, ma arresta la sua corsa parecchi metri prima.

Con tutta probabilità il branco è sceso dalla collina che sovrasta la zona - proprio dalla località Budrio parte il sentiero che conduce sul Monte Alto dove vivono diversi esemplari - ma prima d'ora nessun cinghiale si era spinto così vicino alle case.

La notizia dell'avvistamento si è sparsa velocemente in paese e anche il sindaco e la polizia locale sono stati informati. "Nonostante gli esemplari osservati non abbiano mostrato atteggiamenti ostili nei confronti dell’uomo, trattandosi di animali selvatici, si invitano i frequentatori di questi luoghi alla prudenza e a non avvicinarsi per nessun motivo agli animali in questione. Si invitano inoltre i cittadini residenti alle pendici del monte e al limitare delle zone boschive a porre particolare cura nel non abbandonare in luoghi accessibili ai selvatici rifiuti alimentari, scarti dell’orto etc al fine di evitare che gli animali acquisiscano eccessive e indesiderabile familiarità coi luoghi antropizzati". Si legge nella nota diffusa dal primo cittadino.