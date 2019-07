Cinghiali a spasso per strada, in paese scatta l’allarme

Cinghiali a spasso per le strade del paese. Succede a Corte Franca, dove si susseguono gli avvistamenti e pure gli incidenti causati dagli ungulati. Nel giro di pochi giorni due cinghiali si sono scontrati contro altrettante macchine: uno è morto, l’altro si è salvato.

Danni ingenti per le auto, ma per fortuna, nessuna conseguenza per guidatori e passeggeri. L’allerta in paese resta alta, soprattutto nelle ore notturne. L’amministrazione comunale ha diramato un avviso, specificando le zone più rischio: via N.Sauro, via Leonardo Da Vinci e la località Budrio.

“Si raccomanda prudenza nella guida e di mantenere una velocità limitata” si legge nel messaggio diffuso sui canali social del Comune.

Non è la prima volta che il comune del Bresciano si trova a fare i conti con i cinghiali. Un anno fa una quindicina di ungulati, forse in cerca di cibo, si erano spinti fino alla zona residenziale del paese.