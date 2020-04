Positivo al Coronavirus, esce per una passeggiata: "Tanto sono asintomatico"

Girava tranquillamente a piedi per il suo paese, nonostante fosse sotto sorveglianza sanitaria perché risultato positivo al Coronavirus. Un comportamento illegale, oltre che egoista e incosciente, quello di un 65enne di casa a Vestone.

Non l’ha fatta franca: è stato fermato per un controllo dalla polizia locale dell’Aggregazione dei Comuni della Valsabbia, proprio durante la passeggiata. Agli agenti è bastato un rapido controllo per scoprire che non solo l’uomo era uscito di casa senza un valido e giustificato motivo, ma che non avrebbe mai e poi mai dovuto lasciare la sua abitazione. Il motivo? Essendo risultato positivo al Covid-19, era stato sottoposto alla quarantena obbligatoria.

Il 65enne avrebbe pure provato a giustificarsi, sostenendo che essendo asintomatico sarebbe stato a breve contattato dall’Ats per essere sottoposto a un nuovo tampone che, a suo parere, avrebbe sicuramente dato esito negativo.

Spiegazioni prive di qualsiasi tipo di fondamento: la violazione delle norme vigenti, rischiosa per la salute dei compaesani, gli è ovviamente costata una denuncia penale, come previsto dal Dcpm per contenere il contagio.

Il 65enne è stato immediatamente scortato a casa dagli agenti, dove resterà in attesa di nuovi test che confermino o smentiscano la negativizzazione al virus. Poi comparirà davanti a un giudice.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un episodio davvero grave, ma isolato per fortuna. Oltre al 65enne, negli ultimi giorni, solo altre due persone sono state trovate in strada senza avere un valido motivo. Si tratta di due giovani che, da Roè Volciano e Vobarno, avevano raggiunto Vestone.