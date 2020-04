Coronavirus, sanità bresciana in lutto: è morto il dottor Ubaldo Palestri

Un altro medico bresciano strappato alla vita dal Covid-19: la Valle Camonica piange la scomparsa di Ubaldo Palestri, 78 anni, per lungo tempo in servizio all’ospedale di Esine e poi medico di base, fino alla pensione. Abitava a Darfo Boario Terme, si è spento solo pochi giorni fa.

In ospedale lo ricordano in tanti, per la sua illuminata carriera: è stato tra i fondatori del nuovo reparto di Dialisi, di cui è rimasto responsabile per diversi anni. Il dottor Palestri, classe 1941, lascia la moglie Maria Raffaella, le figlie Daniela ed Elena, i nipoti Elisa, Lara, Isabella e Luca.

Come da prassi, di questi tempi, niente funerali per via dell’emergenza sanitaria: domenica il rito è stato celebrato con una semplice benedizione al cimitero, in presenza dei parenti stretti. Ad oggi, a Darfo Boario Terme sono 106 i casi positivi dall’inizio dell’epidemia, con 9 decessi accertati: tra questi anche il giovane Cristiano Pedersoli, che aveva solo 45 anni.