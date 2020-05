Test sierologici Coronavirus, Synlab: "Al via venerdì anche per i singoli cittadini"

Il Gruppo Synlab ha reso noto che, a seguito della delibera approvata martedì dalla giunta della Regione Lombardia, sarà possibile effettuare privatamente negli oltre 130 punti di prelievo, presenti su tutto il territorio lombardo, test sierologici quantitativi a partire da venerdì 15 maggio, con accesso libero dopo l’orario consueto dei prelievi di routine, indicativamente dalle 10.30 alle 12.30 circa. Gli orari, che variano da un punto di prelievo all’altro, saranno consultabili sulla homepage del sito internet del gruppo.

Gallera, nella giornata di martedì, aveva dichiarato in un comunicato ufficiale: "Il test sul singolo cittadino in forma autonoma non è utile e genera false aspettative e per questo abbiamo previsto che sia possibile effettuarlo all'interno di una determinata comunità (es. aziende, Enti, ecc)".

Insomma, secondo la Regione, sarebbe possibile solo se promosso da "aziende" o "enti". Da noi contattato, Synlab ha però confermato che da venerdì il test sarà possibile anche per singoli cittadini: "Oltre a noi, altre strutture come la Poliambulanza di Brescia hanno già attivato o avvieranno a breve la possibilità di fare i test in oggetto", fanno sapere.



Di seguito, la delibera ufficiale della Regione, che non sembra presentare restrizioni a chi può accedere al test (clicca per ingrandire):