Coronavirus: test sierologici gratuiti in più di 60 Comuni bresciani, l'elenco completo

Partirà da Orzinuovi la campagna regionale di screening post-emergenza sanitaria, con test sierologici gratuiti a tappeto – sono i prelievi del sangue che permettono di verificare la presenza delle immuglobine, ovvero gli anticorpi, del Covid-19 – a cominciare dagli over 65. Rispetto a quanto anticipato qualche giorno fa, sono diverse le modalità con cui si sono decisi i Comuni che saranno sottoposti al test.

Test sierologici gratuiti

Come scrive il Giornale di Brescia, il primo elenco si compone di 65 paesi – senza il capoluogo, ma che verrà inserito in un successivo screening ad hoc – selezionati sulla base dei percentuali di casi positivi al Coronavirus sul totale della popolazione (e non quindi sul totale assoluto dei casi). I casi positivi, ricordiamo, sono solo quelli che sono stati intercettati dai tamponi.

I test sierologici a tappeto (che sono già partiti anche a Bergamo) serviranno a conoscere quanti sono davvero quelli che hanno contratto il Covid senza la conferma ufficiale del tampone, dunque per tracciare e mappare la diffusione del virus. Ma quali sono i Comuni coinvolti?

Tutti i Comuni coinvolti

Questo è l'elenco completo in ordine decrescente di maggior percentuale di contagio sulla popolazione: come si vede, sono tutti della Valcamonica i paesi più colpiti in termini percentuali, che insieme alla Bassa Bresciana monopolizza quasi l'intera lista. Ci sono pochi comuni di Valsabbia, Valtrompia e Sebino, uno solo del lago di Garda.

Lozio, Borno, Malonno, Temù, Breno, Esine, Vione, Capo di Ponte, Cevo, Vestone, Artogne, Berzo Inferiore, Piancogno, Bienno, Cerveno, Pertica Bassa, Pezzaze, Ono San Pietro, Pontevico, Cigole, Edolo, Verolanuova, Pralboino, Gianico, Corzano, Longhena, Cedegolo, Barbariga, Seniga, Pisogne, Vezza d'Oglio, Berzo Demo, Malegno, Bagolino, San Paolo, Gottolengo, Orzinuovi, Cividate Camuno, Ceto, Alfianello, Borgo San Giacomo, Angolo Terme, Borgosatollo, Paisco Loveno, Sabbio Chiese, Manerbio, Agnosine, Ossimo, Sonico, Acquafredda; Pontoglio, Treviso Bresciano, Pavone del Mella, Carpendolo, Castenedolo, Villa Carcina, Paratico, Sellero, Bione, Montirone, Monticelli Brusati, Padenghe sul Garda, Isorella, Lodrino, Bagnolo Mella.