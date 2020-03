Falsi kit per la diagnosi di Coronavirus: cosa ha scoperto la Guardia di Finanza

Coronavirus, falsi kit per la diagnosi: cosa ha scoperto la Guardia di Finanza

Novecento falsi kit per diagnosticare il coronavirus, privi di autorizzazione e certificazione delle autorità sanitarie, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in un centro di analisi biochimiche di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. I kit, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, venivano venduti online su un sito web ad ignari cittadini che pensavano di aver trovato in rete la possibilità di effettuare da soli i test per il virus.

La Guardia di Finanza è riuscita però ad intervenire prima che partisse la spedizione del materiale. Il centro di analisi è stato individuato dai finanzieri di Reggio Calabria e Gioia Tauro nell'ambito dei controlli scattati in tutta Italia "per individuare chi approfitta dell'emergenza per truffare sia i cittadini sia le stesse amministrazioni". I kit scoperti non avevano né la validazione delle autorità sanitarie nazionali né la certificazione CE: alcuni erano già stati pagati dai cittadini con un bonifico.

Vendere a "cittadini ignari ed impauriti dispositivi per i quali non è provata in alcun modo l'efficacia - scrive la Guardia di Finanza - pone in serio pericolo la salute e l'incolumità pubblica, considerato che l'eventuale responso di negatività del test avrebbe potuto consegnare 'patenti' di estraneità al contagio a soggetti che, invece, avrebbero potuto contribuire alla diffusione del virus". Al titolare del laboratorio di analisi è stata contestata la violazione della specifica fattispecie prevista dalle direttive CE, punita con la sanzione amministrativa da 21.400 a 128.400 euro.

