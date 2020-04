Addio a mamma Susanna, caporeparto: il supermercato ha chiuso per lutto

Si è dovuta arrendere al Coronavirus dopo aver lottato con la malattia per quasi un mese: la comunità di Concesio è in lutto per la scomparsa di Concetta Susanna Micari, 52 anni, caporeparto al supermercato Auchan di Via Europa, rimasto chiuso per 24 ore nel rispetto della collega morta in questi giorni.

In tanti si stringono al cordoglio dei familiari: Susanna lascia il marito Cesare, anche lui collega della grande distribuzione, i figli Mabel e Andrea, la mamma Serafina, i fratelli Enzo, Giorgio, Domenica e Angela con le rispettive famiglie.

“Da quando sei entrata nella nostra famiglia – si legge in una delle tante partecipazioni al lutto – hai saputo conquistarci con la tua voglia di vivere ed è stato facile volerti bene. Ti porteremo nel cuore e ti ricorderemo con le preghiere”.

Una vita per la famiglia e il lavoro

Originaria di Reggio Calabria, si era trasferita giovanissima nel Milanese: è qui che aveva inaugurato la sua lunga carriera (da più di 30 anni) nel settore della grande distribuzione, cominciando dal Brico di Vimodrone alla fine degli anni ’80. Poi il trasferimento in provincia di Brescia, il lavoro e la famiglia: Susanna ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti.