Tre ragazzi fanno la spesa senza mascherina, rissa sfiorata al supermercato

Fare la spesa, ai tempi del Coronavirus, è sempre più complicato. I supermercati, rimasti uno dei pochi luoghi dove si incontrano fisicamente altre persone, rischiano di trasformarsi in veri propri ring, dove la frustrazione e la rabbia che dilaga sui social viene sfogata verbalmente e pure fisicamente sugli altri clienti.

Momenti di alta tensione si sono vissuti mercoledì pomeriggio all’interno di un negozio di alimentari di via Mantova, a Montichiari. Lo riporta Bresciaoggi. Tutto a causa di tre ragazzi entrati nel supermercato senza mascherine o sciarpe per proteggersi naso e bocca.

I tre sono stati presi di mira da un altro cliente, anziano, che avrebbe duramente protestato e pure rivolto insulti ai tre giovani. In un attimo la discussione ha coinvolto altri avventori e per poco non si è passati dalle parole grosse alle vie di fatto. È stato evitato il peggio solo grazie al tempestivo intervento degli addetti alla sicurezza del punto vendita: hanno invitato i tre ragazzi a lasciare i carrelli e ad uscire per rispettare le norme igienico-sanitarie. I giovani si sono poi giustificati spiegando di non essere riusciti a trovare le mascherine e di essere entrati nel negozio perché avevano bisogno di acquistare alimenti.

Non è il primo e non sarà l’ultimo episodio. Discussioni accese e rimproveri sono all’ordine del giorno nei supermercati del Bresciano: anche il banale contatto tra due carrelli può essere la scintilla che accende infuocati scontri verbali.