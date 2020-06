Via libera agli spostamenti, ma in alcune regioni è obbligatorio registrarsi

Niente più limitazioni alla circolazione nel territorio nazionale. Ci si può spostare, da Nord a Sud e viceversa, senza autocertificazione e senza dover fornire spiegazioni. Ma il via libera, tanto atteso, in alcune regioni è vincolato al rispetto di alcune condizioni, per esempio l'obbligo di registrazione.

È il caso della Puglia, dove non solo sarà obbligatorio segnalare il proprio arrivo alle autorità, ma bisognerà tenere anche una sorta di diario personale dei propri spostamenti.

Di seguito il testo dell’ordinanza n.245 emanata mercoledì dal governatore Michele Emiliano.

"Con decorrenza dal 3 giugno 2020, tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall’estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:

segnalano lo spostamento, il trasferimento o l’ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;

dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;

conservano per un periodo di trenta giorni l’elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno".

E per chi non rispetta le regole son previste le sanzioni.

Cosa fare se si viaggia verso la Sardegna

Ordinanza simile anche in Sardegna. "Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna - si legge nel documento -, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello" disponibile sul sito della regione.

Il viaggiatore è tenuto anche a compilare una scheda di ricerca "di possibili pregressi di infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione, dando eventualmente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale".

Tutti i dati sui passeggeri, si legge ancora nel documento, verranno conservati per quattordici giorni: "Saranno utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende sanitarie territorialmente competenti".

Naufragata l'idea della certificazione o passaporto sanitaria, si allontana di conseguenza anche il progetto, portato avanti soprattutto dall'assessore al Turismo, Gianni Chessa, di permettere la circolazione "libera" nell'isola, senza guanti e mascherine, nell'ottica di una Sardegna "covid-free": "Sull'intero territorio regionale è obbligatorio l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico- specifica Solinas-. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento".

In Sicilia registrazione facoltativa

In Sicilia la segnalazione per chi arriva da fuori regione è facoltativa. Così come non c’è alcun obbligo di utilizzare l’app "Sicilia sicura" messa a disposizione dalla Regione. Il governatore Nello Musumeci alla fine ha deciso di adottare una linea più soft rispetto a quelle di Puglia e Sardegna.

