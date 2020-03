Coronavirus: barista bresciano muore in ospedale, deceduti anche due clienti

Aveva solo 64 anni Sergio Mazzolini: è morto in ospedale, alla Poliambulanza, dopo un lungo ricovero. Ucciso dal Coronavirus come tanti, troppi altri: lo piangono la moglie Maria e i figli Gianluca e Andrea. Era il titolare del bar della Badia, il quartiere in cui a causa del Covid-19 hanno perso la vita altre due persone che si facevano vedere spesso nel locale: Carlo Gandelli, 74 anni, e Francesco Rolfi, 80 anni.

Un lutto che ha scosso parecchio la comunità: da una vita dietro al bancone, era molto conosciuto in tutto il quartiere e nei dintorni, il suo bar molto frequentato. Sergio ha cominciato a sentirsi male ancora alla fine di febbraio: ricoverato in ospedale dopo qualche giorno, ho lottato per quasi tre settimane prima di arrendersi.

La moglie è in quarantena, chiusa in casa: al momento sembra stia bene. Almeno fisicamente, perché il cuore e la mente, si sa, difficilmente potranno ritrovare la serenità di un tempo. Il bar ovviamente è chiuso, ma non solo per decreto: anche nei giorni in cui era consentita l’apertura fino alle 18, sulla saracinesca abbassata era appeso un eloquente cartello, “Chiuso per motivi di salute”.