Coronavirus: "epidemia e omicidio colposi", primi indagati nelle Rsa lombarde

Nel mese di marzo gli anziani deceduti nelle Rsa della Lombardia sono stati 1.130 su un totale di 5.886 residenti: il tasso di mortalità è del 19,2%, quasi uno su cinque. Decessi su cui sia la Regione - che ha istituito una commissione d’inchiesta - sia i carabinieri vogliono fare luce. Dalla scorsa settimana, i Nas (Nucleo antisofisticaizone e salute) di Brescia sono al lavoro per capire come le diverse strutture della nostra provincia hanno gestito l’emergenza (questi i casi più eclatanti) e per verificare il rispetto dei protocolli emanati per contenere il contagio. Intanto, nel capoluogo lombardo, si moltiplica il numero degli indagati dopo il primo caso del Pio Albergo Trivulzio.



Tre dirigenti dell'Istituto Palazzolo-Don Gnocchi di Milano sono ora indagati dalla procura di Milano. Si tratta - riportano i colleghi di Milanotoday - del direttore generale Antonio Dennis Troisi, del direttore sanitario Federica Tartarone e del direttore dei servizi medici socio-sanitari Fabrizio Giunco. Oltre a loro, è indagato anche Papa Wall Ndiaye, presidente del consiglio d'amministrazione di Ampast, la cooperativa di cui fanno parte coloro che lavorano nella struttura. Le ipotesi di reato sono epidemia colposa e omicidio colposo.

L'inchiesta, coordinata dal pm Letizia Mocciaro, è sorta in seguito alle segnalazioni riguardanti le morti "sospette" per Coronavirus di anziani ospiti di case di riposo e Rsa in Lombardia. Il caso del Palazzolo era esploso nelle cronache nazionali anche perché alcuni lavoratori avevano denunciato il fatto di essere costretti a prestare i loro servizi senza dispositivi di protezione. La Fondazione Don Gnocchi ha replicato che l'iscrizione nel registro degli indagati dei dirigenti della struttura è "un atto dovuto", e che la fondazione stessa ha già presentato una memoria di chiarificazione alla procura, respingendo accuse e addebiti.



„Sarebbero quasi 150 i morti nelle strutture della Don Gnocchi, altrettanti quelli presso il Pio Albergo Trivulzio per il quale è già aperto un altro fascicolo d'inchiesta con le stesse ipotesi di reato. In questo caso l'indagato è il direttore generale del Pat, Giuseppe Calicchio. Ma gli indagati aumenteranno nei prossimi giorni: la magistratura sta infatti approfondendo la posizione di dirigenti di altre strutture, dove si sono registrati "picchi" anomali di decessi da febbraio in avanti.



