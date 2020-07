Uccisa dal cancro, dopo aver sconfitto il Covid: la foto dell'abbraccio con il marito aveva commosso tutti

È riuscita a sconfiggere il Coronavirus, ma non quel brutto male contro cui lottava da tempo. Si è spenta Rosa, 74enne di Grontardo, nel Cremonese: insieme al marito Giorgio era stata protagonista di una delle storie più emozionati e colme di speranza della pandemia.

La loro foto, stretti in un abbraccio che sembrava non dovesse finire mai, aveva fatto il giro d'Italia. Cinquant'anni di matrimonio, nemmeno il coronavirus era riuscito a dividere la signora Rosa e suo marito. Era aprile, nel pieno della pandemia, quando il personale dell'ospedale aveva scattato quella foto di loro due insieme, durante una visita a sorpresa.

I due erano stati ricoverati in primavera all'ospedale di Cremona. Prima era toccato a Giorgio, 77 anni, per una polmonite da Covid-19, poi qualche settimana dopo anche Rosa era stata ricoverata, ma in un altro reparto, in chirurgia multispecialistica.

Quando le loro condizioni erano migliorate, due dottoresse si erano accordate per farli incontrare a sorpresa, portandoli nella stessa stanza. Giorgio e Rosa si erano così finalmente rivedere, dopo settimane passati divisi, ma con il pensiero sempre l'uno all'altra.

Fonte: Today.it