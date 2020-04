Riapertura lenta, Fontana: "Lavoro anche sabato e domenica, invece che su 5 giorni"

Riapertura lenta, Fontana: "Lavoro anche sabato e domenica invece che solo cinque giorni"

Spalmare l'attività lavorativa su sette giorni invece che su cinque. È l'ipotesi lanciata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sulla riapertura lenta in programma dal 4 maggio.

Le possibilità per la riapertura lenta

"Scaglionare il lavoro - ha detto il governatore - anche con orari di inizio diversi per l'evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce orarie". Secondo quanto annunciato mercoledì dal Pirellone, infatti, la ripartenza delle attività produttive dovrebbe avvenire nel rispetto delle 'Quattro D': distanza, un metro di sicurezza tra le persone,; dispositivi, ovvero obbligo di mascherina per tutti; digitalizzazione, obbligo di smart working per chi può farlo, e diagnosi, con il lancio dei test sierologici.

"Sono tante le proposte degli scienziati e dei tecnici che siederanno con noi domani al Tavolo dello Sviluppo", ha aggiunto Fontana, precisando anche come non ci sarebbe stata nessuna pressione di Matteo Salvini sulla riapertura e il nuovo piano di 'normalità'. "Assolutamente no - ha affermato il governatore - domani riuniamo il tavolo della competitività e volevamo annunciare la partenza della fase di avvicinamento alla riapertura".



Fonte: Milanotoday.it