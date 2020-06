C’è una data per la riapertura delle scuole. L'idea del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è quella di tornare in classe lunedì 14 settembre, come viene precisato in una nota dello stesso ministero in merito al dibattito in corso sulla data di riapertura delle scuole e la ripresa effettiva delle lezioni. "Il Decreto Scuola - si legge nel comunicato -, recentemente convertito in legge, stabilisce che dal primo di settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti. Per quanto riguarda invece l'inizio ufficiale delle lezioni, come già specificato nella giornata di ieri, la decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile".

Si tratta dunque di una proposta che dovrà trovare l'ok delle Regioni. Ma il dibattito tiene banco. A complicare tutto ci sono le elezioni (sia regionali e comunali, che per il referendum sul taglio dei parlamentari) che il governo vorrebbe tenere il 20 e 21 settembre. E non mancano le polemiche con il governatore della Liguria Giovanni Toti che va all'attacco dell'esecutivo.

"Il Governo - scrive Toti su facebook - proporrà alle Regioni di far cominciare le scuole il 14 settembre. Poi, siccome il Governo non parla con se stesso, proporrà di richiuderle 3 giorni dopo per le elezioni il 20 Settembre. E poi, di riaprirle dopo 2 giorni di seggi, uno di spoglio delle schede e non so quanti di santificazione, comunque almeno 5 giorni in totale. Ma attenti, non è finita: nei Comuni dove si andrà al ballottaggio dopo neppure una settimana di lezioni le aule chiuderanno ancora per altri 4 o 5 giorni! Ma ci sono o ci fanno? Io propongo di riaprire subito la scuola per mandarci il Governo: serve un corso intensivo di buonsenso. Per ora direi... bocciati, senza aspettare settembre!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Today.it