Lombardia, riapertura 4 maggio: "Non è detto, solo se ci sarà massima sicurezza"

La Lombardia riaprirà il 4 maggio? La risposta per ora non è certa. L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ospite della trasmissione "Che tempo che fa" nella serata di domenica 19 aprile, ha sottolineato che la Lombardia "Riaprirà solo nella massima sicurezza". Solo 5 giorni fa, dall'annuncio del governatore Fontana la riapertura sembrava già cosa fatta: "La Lombardia guarda avanti e progetta la 'nuova normalità' all'insegna della prevenzione, della cura e della programmazione - aveva dichiarato -. Dal 4 maggio, la Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle Quattro D".

Sempre da Fazio, Gallera ha poi sottolineato: "Noi ripartiamo secondo le indicazioni della scienza, in modo molto scaglionato. Si riaprirà solo nella massima sicurezza: tutti devono avere le mascherine, i guanti, deve essere misurata la temperatura prima di entrare a lavoro, non potremo avere gli assembramenti sui mezzi pubblici. Se si realizzano queste condizioni apriamo, altrimenti no".

"Abbiamo sempre seguito le indicazioni dell'Iss — ha proseguito Gallera — e lo faremo anche in questa fase, c'è un tavolo nazionale, condivideremo con il governo alcune posizioni, l'idea è aprire in sicurezza alcune attività".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riapertura, ma non solo. Gallera, interpellato da Fazio, si è espresso anche su come ha reagito la sanità Lombarda al Coronavirus. E il membro della giunta Fontana ha difeso l'operato della Regione: "La Lombardia ha retto benissimo", ha chiosato. Durante l'intervista è stato toccato anche il discorso dei malati Covid nelle Rsa lombarde: "Abbiamo dovuto farlo per dare nuovi posti – ha spiegato Gallera -, ma le persone ricoverate non erano nelle stesse stanze, ma in padiglioni appositi".



Fonte: Milanotoday.it