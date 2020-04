Il report che ha convinto Conte: "Entro giugno 151 mila malati in terapia intensiva"

Coronavirus, il documento che ha frenato il Governo: ''Se si riapre tutto, terapie intensive in crisi l'8 giugno''

Il collasso del Sistema sanitario nazionale: secondo l'Istituto superiore di Sanità, sarebbe stato questo lo scenario riservato all'Italia in caso di apertura totale. In molti la invocano, da Renzi a Salvini a Giorgia Meloni: far ripartire tutte le attività dal 4 maggio, per rilanciare l'economia italiana e “liberare” i cittadini dall'isolamento in casa. Ma, considerato che siamo ancora nel bel mezzo dell'emergenza sanitaria a causa dell'epidemia di coronavirus, questo che effetti avrebbe? Se si riaprisse tutto, le terapie intensive sarebbero di nuovo al collasso entro poche settimane: a scriverlo in un documento ufficiale è l'Iss, l'Istituto Superiore di Sanità, che la scorsa settimana ha inviato il testo al Governo e al Comitato tecnico scientifico.

Il documento, anticipato dal Fatto Quotidiano in un articolo firmato da Alessandro Mantovani e Marco Palombi (e poi rilanciato con più dettagli da Corsera e Repubblica), sarebbe stato l'ago nella bilancia della decisione dell'esecutivo di mantenere la cautela, non allargando troppo le maglie delle misure restrittive per l'inizio della cosiddetta fase 2. Il rischio sarebbe stato troppo alto, ovvero quello di una nuova catastrofe sanitaria: le statistiche dell'ISS arrivano a prevedere fino 151mila malati con necessità di terapia intensiva. Numeri impensabili per il nostro Sistema sanitario nazionale, sarebbe equivalso a una nuova ecatombe: dopo l'inizio della pandemia, sono saliti a circa 9mila (stando all'agenzia AGI) i posti attuali di terapia intensiva.