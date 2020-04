Farmacista e moglie di un medico di base, muore stroncata dal Covid-19

Sanità. Un'altra vittima dell'emergenza Coronavirus: "Sabato scorso si è spenta la collega Reanna Casalini, colpita da Covid-19. Reanna, fino all’ultimo, ha operato a Romano di Lombardia nella distribuzione dei farmaci veterinari", si legge nella nota presidente della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli. Sale così a 8 il bilancio dei farmacisti morti per la pandemia.

Reanna Casalini aveva 62 anni, moglie del medico di base e cardiologo Augusto Zaninelli, era originaria di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Era molto conosciuta nel paese bergamasco a pochi chilometri dalla nostra provincia: oltre all'attività di farmacista, aiutava infatti il marito nel suo studio di via Marconi: "Di lei, come degli altri sette colleghi che ci hanno lasciati finora - scrive ancora Mandelli - dobbiamo dunque lodare l’abnegazione. E il nostro pensiero va anche alla gravissima situazione in cui si trovano a operare i farmacisti e tutti i professionisti della salute nelle province di Bergamo e Brescia, le cui comunità stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia. Alla famiglia di Reanna, e a tutti i suoi cari, vanno le più sentite condoglianze del Comitato centrale della FOFI e di tutti i colleghi."