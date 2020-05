Prima sanificano la Rsa, poi pranzano tutti insieme senza distanziamento

Un pranzo in compagnia, nella sede degli Alpini, dopo un'attività di volontariato nella Casa di riposo del paese. Tutto normale, se non fosse in corso a livello globale la più grande epidemia da un secolo a questa parte. È accaduto a Vobarno, ed è diventato di dominio pubblico dopo che qualcuno dei presenti ha avuto la bella idea di pubblicare le foto su Facebook.

Il "pranzo galeotto" è avvenuto sabato 9 maggio. Di mattina, alcuni volontari del locale gruppo alpini hanno assistito - con tanto di tute, guanti e maschere di protezione - i tecnici militari del settimo reggimento Nbcr e gli alpini della Protezione civile del Villaggio Prealpino nell'opera di sanificazione della casa di riposo «Irene Rubini Falck». Terminato il lavoro ci sono stati il tradizionale alzabandiera e l'inno di Mameli, dopodiché il rompete-le-righe e il pranzo incriminato.

A rendere evidente l'accaduto, documentato sui social, è stato il gruppo di minoranza «Impegno civico» che ha rivolto in forma scritta una serie di domande al primo cittadino Paolo Pavoni, a cominciare dalla richiesta di sapere chi fossero gli ospiti del pranzo, e se fossero presenti operatori che lavorano nella Rsa, e il presidente della Fondazione. La preoccupazione del gruppo di minoranza è lecita: in un incontro così affollato, vi potrebbero essere state presenti, a loro insaputa, anche persone positive asintomatiche che potrebbero aver diffuso il virus tra i convitati. E, ancora peggio, tra gli sopiti anziani della stessa Rsa.