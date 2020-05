Non rispettano le norme anti-Coronavirus: chiusi un ristorante e due pizzerie

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Brescia per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia. Lunedì 11 maggio, gli agenti hanno chiuso con i sigilli due attività artigianali e un pubblico esercizio su disposizione del Prefetto.

Nei giorni precedenti, infatti, durante alcuni sopralluoghi le pattuglie territoriali e quelle del Nucleo Commerciale avevano constatato che una pizzeria del Villaggio Sereno e una pizzeria-kebab del Prealpino effettuavano l’attività di vendita d'asporto non ancora consentita dal Dpcm.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre senza rispettare le normative anti-Covid, in via Duca degli Abruzzi un ristorante aveva invece somministrato alimenti e bevande ai clienti. Le tre attività rimarranno chiuse per 15 giorni e riapriranno quindi il 26 maggio.