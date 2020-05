Coronavirus: nei cimiteri di paese non c’è più spazio per ospitare le bare

Una dozzina di decessi in poche settimane (su un totale di una novantina di casi) tra quelli accertati per Coronavirus, poi ci sono quelli che negli elenchi ufficiali mancano perché senza tampone, e ancora le morti per così dire “naturali”: è questa la situazione di Pisogne, dove proprio a causa dell’impennata di decessi non c’è più posto al cimitero per sistemare i defunti.

Lo scrive il Giornale di Brescia, che riferisce dei loculi provvisori (in questi giorni) al camposanto della frazione di Gratacasolo, e (nelle scorse settimane) di altrettante sistemazioni provvisorie anche negli altri cimiteri del paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Pisogne sono circa 8mila i residenti, con 8 cimiteri sparsi nel paese, uno ogni mille abitanti: nonostante questo, la furia del Covid-19 anche qui ha fatto saltare il banco. Tra le cose da fare già c’era un ampliamento dei cimiteri per circa 130mila euro: tutto bloccato, ovviamente, a causa del virus. Ma adesso non si esclude un intervento d'emergenza.