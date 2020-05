Coronavirus: assalto per la movida, Del Bono costretto a chiudere Piazzale Arnaldo

Sembriamo non aver imparato nulla. Le tende fuori dagli ospedali, la mortalità di marzo aumentata del 290% (dati Istat), le centinaia di urne cinerarie in fila al Vantiniano, i medici e gli infermieri eroi: già tutto dimenticato. Appena finito il lockdown per bar e ristoranti, al primo venerdì utile migliaia di giovani (e non solo) si sono precipitati ad affollare i locali, come se nulla fosse accaduto.



E' quanto successo ieri sera in piazzale Arnaldo, tanto che il Comune ha dovuto mandare la polizia locale a impedire nuovi accessi. Alla fine ci vuole sempre il gendarme, chiedere responsabilità (e un po' di autodisciplina) agli italiani è praticamente impossibile, anche con migliaia di morti alle spalle; morti che ancora continuano.



Sì che non si chiede molto: distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Invece no, tutti a precipitarsi nello stesso posto come i pecoroni, solo perché quel posto è alla moda; e al diavolo pure la salute pubblica. Poi ci sono quelli che blaterano di stato autoritario quando vedono due auto della polizia in più: probabilmente sono gli stessi che ieri affollavano i locali.

"Sabato firmerò ordinanza di chiusura serale di Piazza Arnaldo per questo fine settimana - ha dichiarato il sindaco Del Bono -. Troppe persone, assembramenti nonostante la presenza significativa di Polizia locale. Quindi è bene dare un segnale chiaro. In settimana si definirà con gestori dei locali e con l'ausilio della Questura la gestione della Piazza e delle vie limitrofe durante la sera".