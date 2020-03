Coronavirus, l'Europa blocca il patto di stabilità: mai successo prima

„

La Commissione Europea ha attivato oggi la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità, che consentirà ai Governi di "pompare nel sistema denaro finché serve": lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio rilanciato su Twitter.

"La chiusura della vita pubblica è necessaria per rallentare la diffusione del virus, ma rallenta anche in modo grave la nostra economia. La settimana scorsa ho detto che avrei fatto qualsiasi cosa sia necessaria per sostenere gli europei e l'economia europea. Oggi sono lieta di poter dire che abbiamo mantenuto la parola data"

I Paesi eropei potranno dare soldi alle imprese sono colpite dallo choc economico come hotel, ristoranti, società di trasporti, e piccole o medie imprese che rischiano di chiudere senza sostegno.

Oltre alla sospensione degli obblighi previsti dal patto di stabilità e il via libera agli aiuti di Stato, a supporto dell'economia vi è anche il nuovo Qantitative easing annunciato dalla Bce così come il ricorso al bilancio Ue.

Tuttavia potrebbe non bastare: i capi di governo con in testa Giuseppe Conte chiedono di aprire le linee di credito del Mes (il Fondo salva-Stati, ndr) a tutti gli Stati membri per aiutarli a combattere le conseguenze dell'epidemia di Covid-19 "a codizione di una piena tracciabilità del mondo in cui le risorse sono spese".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“