"Patente d'immunità pura fantasia, si può restare positivi al Covid per mesi"

“Non se ne parla nemmeno del patentino immunologico, è un fantasia. Non ci sono le basi scientifiche, non esiste nessun dato scientifico che possa sostenerlo, non esiste nessuna prova che le persone che hanno anticorpi siano coperte e se lo sono non sappiano per quanto tempo, perché il livello di anticorpi cambia nel tempo, non c’è nessuna certezza. Questo è stato un elemento di grande confusione”.

A parlare, in un'intervista rilasciata all'agenzia askanews.it, è Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia dell'Azienda ospedaliera di Padova nonché "padre" del modello Veneto, la regione che sin qui è riuscita meglio a contenere la pandemia, grazia alla strategia di sigillatura dei focolai e dei tamponi a tappeto di tutte le persone al suo interno, nonché del personale presente negli ospedali.

Parlando invece del vaccino, Crisanti spiega che non è detto che si arrivi a produrlo, facendo presente il caso dell'Hiv, per il quale - nonostante l'ottimismo iniziale - non è mai stato trovato. Tornando poi sull'immunità da Covid, aggiunge: "Non esiste prova che l’immunità sia protettiva, non esiste prova che le persone che hanno anticorpi siano protette, e se lo sono ovviamente non si sa per quanto tempo”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I livello di anticorpi cambia infatti nel tempo, quindi non si conosce - allo stato attuale - quanto a lungo qualcuno possa restare protetto. Nella sua intervista a askanews.it, il virologo fa inoltre notare che “l’unica cosa che sappiamo è che le persone possono rimanere ammalate e positive al virus per mesi e questa non è una buona notizia, perché in genere gli anticorpi vengono prodotti nelle prime 3-4 settimane e allora ci si pone la domanda: ma perché se gli anticorpi vengono prodotti normalmente durante le prime 3-4 settimane, abbiamo persone che rimangono positive per 7-8 settimane? Iniziamo a porci le domande giuste, invece di alimentare speranze. Nella scienza la cosa più importante è la domanda da porsi".