Coronavirus, primo focolaio bresciano: positivi 15 ragazzi, sono tutti in isolamento

Un piccolo focolaio nella Comunità Shalom di Palazzolo sull'Oglio: a seguito di test a tappeto sono stati individuati ben 15 positivi, di cui 11 ragazze e 4 ragazzi, che sono già stati messi in isolamento (e a quanto pare stanno tutti bene). Lo riferisce la stessa Comunità: “In questi giorni abbiamo avuto i medici di Ats di Brescia che hanno fatto il tampone a tutti, come già fecero ad aprile”, si legge su Facebook.

I dati resi noti dalla Comunità

“Nulla di grave: sono stati riscontrati alcuni positivi asintomatici, nessuno sta male, nello specifico 4 ragazzi su 130 e 11 ragazze su 80, i bambini tutti negativi. Ovviamente come è giusto agire, abbiamo messo in quarantena 15 persone (ma che ripetiamo, stanno bene): il 18 luglio verrà effettuato il secondo tampone”.

Dunque nessun allarme, la situazione è sotto controllo: ma l'allerta deve continuare ad essere massima nel territorio lombardo, il più colpito dall'epidemia e dove anche in questi giorni sono stati intercettati diversi piccolo focolai anche nel Mantovano, con 70 positivi tra le province di Mantova e Cremona.

Coronavirus: ultimi aggiornamenti

Questi gli ultimi dati resi noti dalla Regione: 53 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, di cui 29 a seguito di test sierologici tra cui 7 considerati “debolmente positivi), che portano il totale a 94.580 casi. La triste conta dei morti si aggiorna con 13 deceduti lombardi per Coronavirus, totale 16.713: poco meno della metà dei 34.899 decessi italiani per Covid-19. In tutta Italia sono 138 i nuovi casi positivi: 31 in Emilia-Romagna, 19 in Toscana, 14 in Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dati per provincia

I dati per provincia vedono la risalita dei contagi nel Bresciano, con 17 nuovi casi nelle ultime 24 ore: il dato, ricordiamo, è ovviamente “sballato” per i numeri resi noti dalla Comunità Shalom e citati solo poche righe fa. E' ancora Bergamo, con 29 casi, la provincia dove è più alto l'incremento di nuovi positivi: sono solo 5 invece a Milano, 5 a Monza, 3 a Lodi, 1 a Cremona, Sondrio e Varese. Nessun nuovo caso nelle province di Lecco, Mantova e Pavia.