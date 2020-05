Coronavirus, la denuncia dei medici: "Cosa non ha funzionato al Civile di Brescia"

L'insufficiente numero di posti letto, l'inadeguatezza di alcuni reparti, le carenze nell'organico, la necessità di un monitoraggio epidemiologico del personale: sono queste alcune delle criticità da risolvere al Civile di Brescia, messe nero su bianco dagli stessi operatori sanitari. Finita l'emergenza, i medici dell'ospedale vuotano il sacco, rivolgendosi in una lunga lettera – pubblicata da Bresciaoggi – direttamente ai dirigenti.

Nel testo viene citata anche l'ipotesi di realizzare il primo “ospedale Covid” della Lombardia: “Sarebbe meglio dare priorità all'ampliamento dei reparti cronicamente in sofferenza”, scrivono i medici. E ancora: la fase più acuta dell'emergenza “ha messo ulteriormente in luce l'inadeguatezza di alcune strutture, sia dei reparti per l'adulto che nel pediatrico”.

I "punti critici" dell'ospedale

Nei mesi più bui della lotta al Coronavirus è emerso anche “l'insufficiente numero di posti letto, in particolare nei reparti di Rianimazione, Malattie infettive e Medicina interna”. Non solo: tra i “punti critici” anche l'organizzazione delle risorse, e la necessità di adeguare l'organico medico, infermieristico e ausiliario “per coprire i turni dei dipendenti in malattia”, oltre che alla citata necessità del “monitoraggio epidemiologico di tutto il personale”, per non parlare delle difficoltà a reperire Dpi e a garantire le norme di sicurezza.

Insomma, i medici che hanno affrontato in prima linea la furia del Covid-19 ora presentano il conto: “Già in era pre-Covid – si legge ancora nel documento – risultavano esserci numerose criticità, soprattutto di posti letto e di organico, questioni che l'emergenza ha ulteriormente accentuato”. Ora si attendono risposte: i dottori dell'ospedale hanno già chiesto un'assemblea ai dirigenti dell'Asst.