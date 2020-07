Coronavirus, nuova allerta: ragazzo positivo al grest, tamponi e isolamento per tutti

Lo spettro del coronavirus torna ad aleggiare in uno dei paesi più sfiancati dall'epidemia: come scrive il Giornale di Brescia, un partecipante al grest di Orzinuovi – organizzato dall'associazione Smartfeet in collaborazione con oratorio Jolly e Orceana Calcio – è risultato positivo al Covid-19, dunque l'intero gruppo di cui faceva parte (una decina di ragazzi) è stato posto in isolamento.

Tampone positivo, scatta il "Protocollo covid"

Il ragazzo è asintomatico, sta bene: e stanno bene anche gli altri, dunque non c'è da preoccuparsi. Ma come da prassi è scattato l'ormai celebre “Protocollo covid”: isolamento fiduciario e tamponi per tutti. Il nuovo caso di positività è emerso quando il giovane si è presentato in ospedale per un'operazione ed è stato sottoposto a tampone (anche questa è una prassi).

E' scattato subito il protocollo di sicurezza, con la ricostruzione di tutti i suoi più recenti contatti e il successivo isolamento. Sono in isolamento, oltre ai compagni di grest, anche gli animatori e i suoi familiari. Il centro estivo proseguirà comunque, perché proprio a causa degli strascichi dell'emergenza sanitaria si lavora a gruppi separati.

Positivi al grest: altri casi in Lombardia

Non è il primo e probabilmente non sarà l'ultimo caso di questo tipo in Lombardia: una positività ai centri estivi era stata riscontrata a Castel Goffredo, nel Mantovano, mentre a Pizzighettone, in provincia di Cremona, allerta per un caso sospetto. Il caso più eclatante è di certo il focolaio di Palazzolo sull'Oglio, con 15 casi positivi alla Comunità Shalom. In tutto il territorio lombardo sono più di 450 i focolai attivi, quando per focolaio s'intende due o più persone positive, appartenenti allo stesso gruppo, famiglia o ambiente.