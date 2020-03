Fabbriche chiuse, sette operai pugliesi 'scappano' da Brescia: incastrati dalle telecamere

Continua incessante, nonostante divieti e restrizioni, l’esodo dal Nord verso il Sud Italia. Notizia di qualche ore fa: sette operai residenti nel Bresciano, ma originari della Puglia, hanno percorso migliaia di chilometri in piena emergenza Coronavirus per tornare nella loro terra natale, dopo che l’azienda dove lavorano ha chiuso i battenti.

Sono stati fermati appena hanno varcato le strade del loro paese d’origine. Incastrati dalle eloquenti immagini registrate dalle telecamere comunali. Due di loro sono infatti stati immortalati mentre, attorno alle 19.30 di lunedì, camminavano per le strade di Molfetta trascinando pesanti valige.

Sono stati fermati e identificati immediatamente dai carabinieri, mentre gli altri 5 compagni di viaggio (4 di Molfetta e uno della vicina Terlizzi) sono stati rintracciati nelle ore successive, quando avevano ormai raggiunto le rispettive abitazioni. E lì rimarranno, in quarantena, per i prossimi 14 giorni. Tutti e 7 sono stati denunciati per aver violato l’articolo 1 del Decreto dell’11 marzo scorso e dell’ordinanza emessa il 22 marzo dai ministeri della Salute e dell’Interno che vieta lo spostamento dal Comune in cui ci si trova

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un viaggio che era filato liscio fino all’ingresso del paese. A bordo di un furgone a noleggio, i sette erano infatti arrivati indenni fino al casello autostradale di Molfetta, dove avevano poi abbandonato il mezzo per proseguire a piedi. Non avevano fatto i conti con l'impianto di videosorveglianza del Comune che per fortuna li ha definitivamente incastrati.