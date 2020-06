Riaperti i confini, restano le norme anti-contagio: quando e dove è obbligatoria la mascherina

Riaperti confini e frontiere, via libera agli spostamenti. La Fase 3 è cominciata da poco è più di 24 ore e moltissime delle restrizioni per contenere il contagio da Coronavirus non sono più in vigore. Ma alcune norme vanno rispettate: mascherine, distanziamento sociale e divieto di assembramento restano le parole d'ordine: il virus, seppur in maniera meno incisiva, continua a circolare.

Le mascherine faranno ancora parte dei nostri outfit. Su tutto il territorio nazionale è obbligatorio coprire naso e bocca sui mezzi pubblici, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e negli esercizi commerciali.Tradotto: in ogni regione le vie respiratorie vanno coperte con mascherine o foulard nei bar, nei ristoranti, nei negozi e negli uffici pubblici.

Le regole in auto

E in auto? Vale la regola del distanziamento di un metro. Se non si è conviventi, a bordo del veicolo ci possono essere solo due persone, entrambe munite di mascherina e il passeggero deve sedersi sul sedile posteriore opposto a quello del guidatore.

Mascherine all'aperto

In Veneto lunedì 1 giugno è decaduto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, ma vanno comunque sempre portate con se e usate nei luoghi chiusi o quando si incontrano altre persone. Nella nostra regione, che resta la più colpita dalla pandemia, le mascherine vanno indossate ogni volta che si esce di casa. L’ordinanza emessa dal governatore Attilio Fontana è valida fino al 14 giugno e conferma su tutto il territorio lombardo l’obbligo di indossare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto. La stessa regola vale per il Trentino, il Friuli -Venezia Giulia, la Campania e la città di Genova. Nelle altre Regioni, invece, si potrà a camminare per strada o nei parchi senza più coprirsi naso e bocca.