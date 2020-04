Nuova ordinanza di Regione Lombardia: è obbligatorio indossare sempre la mascherina

Mascherina obbligatoria sempre. Nel pomeriggio di sabato, Regione Lombardia ha emesso una nuova ordinanza - n. 521 - che proroga le misure restrittive fino al 13 aprile. Nell'occasione, sono state introdotte alcune precisazioni per quanto riguarda il commercio al dettaglio, e soprattutto è stato introdotto l'utilizzo obbligatorio della mascherina per ogni uscita fuori dal proprio domicilio. Una nota del Pirellone ha precisato che non è di per sé obbligatorio l'utilizzo di mascherine, ma è sufficiente coprire bocca e naso con sciarpa o foulard.

Di seguito tutte le principali misure introdotte.

📌 Obbligo ad indossare la mascherina per qualsiasi tipo di spostamento fuori dal proprio domicilio, e raccomandazione nell'utilizzo di disinfettanti per le mani

📌 Commercio al dettaglio

A) In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:

- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;

- Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con la modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.



B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro;



C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

- computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,

- apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,

- articoli per l'illuminazione,

- ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,

- ottica e fotografia

è vietata nei giorni festivi e prefestivi.

📌 Le disposizioni sono valide fino al 13 aprile 2020