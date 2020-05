Fase 2 e sport, l'appello: "Runner senza mascherina o rischio crisi respiratorie"

"Correre con la mascherina non è solo scomodo ma può produrre crisi respiratorie e rischi per la salute dei runner". Sono le parole di Massimo Scarinzi, assessore alle attività produttive, lavoro, commercio e sport del Municipio 3 di Milano, che chiede alla Regione Lombardia di intervenire per esentare chi corre dall'obbligo di indossare la mascherina durante l'attività sportiva.

"L'attività sportiva non è un solo un divertimento - continua Scarinzi - ma in questo periodo in cui quasi tutte le attività sportive sono bloccate, diventa una pratica necessaria per il corretto benessere psicofisico. Migliaia di persone attendono di riprendere l'attività sportiva dopo mesi di stop".

"Il Dpcm individuava finalmente la possibilità di correre con una distanza di due metri", sottolinea l'assessore municipale , secondo il quale però "l'obbligo di indossare dispositivi di protezione, in vigore a livello regionale, porterebbe rischi, anche gravi, per la salute degli sportivi."

Fonte: MilanoToday