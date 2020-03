Brescia: tutte le attività commerciali aperte e che fanno consegna a domicilio

Il ruggito della Leonessa d’Italia: sono giorni difficili e non sappiamo quanto ancora dureranno. L’emergenza Coronavirus ha imposto a tutti noi restrizioni rigide ma necessarie, costringendo anche molti commercianti a chiudere, per il bene di tutti. Ma è anche vero che il nuovo Decreto consente la consegna a domicilio: per questo BresciaToday vuole supportare tutti quei negozianti, quelle imprese e quei ristoranti che hanno un e-commerce o che fanno delivery, per offrire un servizio utile ai clienti e a tutti i cittadini.

Come registrare gratuitamente la propria impresa

Per registrare gratuitamente la propria impresa o il proprio negozio occorre visitare la sezione dedicata sul sito di BresciaToday: bastano pochissimi minuti ed è facilissimo. Qui si dovranno inserire alcuni campi obbligatori come i contatti telefonici e l'indirizzo, compilando anche una descrizione dell'attività ed una eventuale segnalazione dei servizi/prodotti offerti a domicilio.

Una volta effettuato il caricamento della scheda la redazione riceverà un avviso e procederà alla sua approvazione; la scheda verrà quindi inserita nell'elenco sottostante.

I negozi e i ristoranti aperti a Brescia e provincia

Di seguito tutti i negozi e le imprese che offrono servizi a domicilio a Brescia e provincia, suddivisi per categorie.

Alimentari

El Furner en Piasa Via di Mezzo 2 Vobarno

Panificio Castagna Via Bonsignori 191 Prevalle

Mibon Srl Via del Boscone 2 Castenedolo

Ittica Marelli Palmiro Via Rassica 27 Lonato

Gastronomia La Brace Via Giuseppe Mazzini 22 Brescia

Pizzeria Piadineria Via Sant'Eustacchio 6 Brescia

Panificio Guerini Via Casazza, 34 Brescia

Kilometri Zero Via Montegrappa, 15C Brescia

Macelleria Pierangelo Via Trento, 52 F Brescia

Gelateria La pecora nera Via Famiglia Boccacci, 1 Brescia

Forneria Abaribi Paolo Via Zola 17 Brescia

Bottega del Gusto di Giuliana Foletti Via Zola 18 Brescia

Frutta e Verdura del Villaggio Via Tovini 24/26 Brescia

Supermercato Sigma via Livorno, 5 Brescia

Timelli Egidio alimentari via Violino di Sopra Brescia

Forneria Veneziana Viale Venezia, 10 Brescia

Fruttivendolo Viola Via Costantino Quaranta, 22

Gelateria Il Biondo Via Vittorio Emanuele II, 115 Brescia

Gastronomia di Via Cattaneo Via Carlo Cattaneo 12 Brescia

Mezzokilo Via Marsala 20/B Brescia

Ristoranti e pizzerie

Pizzeria Mare Blu Via Sant'Andrea 2 Concesio

Pizzeria Da Matteo Via San Bartolomeo 40 Brescia

Speedy Pizza da Claudio Via Marconi 42 Roncadelle

Assistenza tecnica e meccanica

Autoriparazioni GF Via Giuseppe Zanardelli 38 Rezzato

Veterinaria e animali

Amici Animali Viale Venezia 34 Brescia

Edilizia (e non solo)

Ecoedil Via Cantarane 12 Brescia

Bricolage e giardinaggio

Florarici Via Labirinto 243 Brescia

Vino e bevande

Prandelli F.lli Viale Adua 42 Orzinuovi

Cristini Bevande Via Caduti di Guerra 12 Collebeato

Azienda agricola Il Dosso Via Dosso 2 Corte Franca



