Covid-19, Nature: il virus è di origine naturale con radici risalenti a 140 anni fa

La quantità di fake news girate in questi ultimi due mesi sul Coronavirus ormai non si contano più, complici anche alcuni esponenti politici di (più o meno) levatura mondiale: tra questi - secondo la BBC - ci sarebbero Trump, Bolsonaro e il nostrano Matteo Salvini.

La più in voga in ordine di tempo (ma ce ne sono tante al limite del ridicolo) è quella che il virus sarebbe stato creato nel famigerato laboratorio di Wuhan. Tuttavia, i più grandi esperti a livello mondiale hanno sempre confermato l'origine naturale del virus. L'ultima ricerca è apparsa su Nature, la rivista "tempio della scienza", secondo la quale i dati genetici suggeriscono che il Covid-19 si sia 'nascosto' per decenni in natura. In un corposo articolo, riportato in Italia da Adnkronos Salute, si ricostruisce l'albero genealogico del virus, andando indietro nel tempo fino a 140 anni fa. Il nuovo coronavirus "condivide il 96% del suo materiale genetico con un virus trovato in una grotta nello Yunnan, in Cina, abitata dai pipistrelli. Ma c'è una differenza cruciale: il virus del pipistrello dello Yunnan non sembra infettare le persone", scrive Nature.

Gli studi pubblicati negli ultimi mesi suggeriscono che Sars-CoV-2 (o un antenato molto simile) si sia nascosto negli animali per decenni, 'affinando' le sue abilità. Secondo una ricerca, il lignaggio del coronavirus che ha portato a Sars-CoV-2 si è separato più di 140 anni fa da quello strettamente correlato visto oggi nei pangolini (sospettati per un certo periodo di essere l'ospite intermedio di Sars-Cov-2, ndr).

Quindi, negli ultimi 40-70 anni, gli antenati di Sars-CoV-2 si sarebbero separati dalla versione dei pipistrelli. Nello studia Nature indaga sulle varie caratteristiche che avrebbero permesso al Covid-19 di contagiare così efficacemente le cellule umane. I risultati suggeriscono "una lunga storia familiare, con molti rami" dell'albero genealogico del coronavirus localizzati nei pipistrelli e possibilmente nei pangolini, e alcuni 'cugini' che potrebbero avere capacità simili di causare una pandemia, come afferma Rasmus Nielsen, biologo evoluzionista all'Università della California a Berkeley, coautore di uno di questi lavori: "E' necessario un costante monitoraggio e una maggiore vigilanza rispetto all'emergenza di nuovi ceppi virali di origine zoonotica".