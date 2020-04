Marito e moglie uccisi dal Covid-19: in paese 4 morti in un solo giorno

A Montirone sono 13 i decessi ufficiali per Covid-19 dall’inizio dell’epidemia, ma in realtà potrebbero essere almeno il doppio: intanto il paese piange quattro lutti nelle ultime 24 ore. Un’altra giornata terribile per una comunità già provata dalla furia del Coronavirus, che in poco più di un mese non ha davvero risparmiato nessuno.

Sono 62 i casi di positività accertati dall’inizio dell’epidemia, con 13 decessi ufficiali e un’altra dozzina di “sospetti”. Come detto sono quattro i lutti delle ultime 24 ore. E tante famiglie distrutte. Marco Trivella è morto a 87 anni, a pochi giorni di distanza dalla moglie Maria Lombardi, anche lei vittima del Covid. Da qualche tempo era ospite di una casa di cura nel Mantovano.

Tra domenica e lunedì si è spenta anche Angela Caldera, 96 anni: era ospite della casa di riposo di Ghedi dove negli ultimi due giorni si contano 5 decessi, e ben 24 dall’inizio dell’epidemia. Non ce l’ha fatta nemmeno Luigi Boldrini, 83 anni: anche il figlio è positivo al Covid-19, attualmente ricoverato in ospedale in gravi condizioni. E’ morta anche Elsa Bormetti, originaria della Valle Camonica.