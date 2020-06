Assembramenti per giocare al Lotto: chiusa tabaccheria bresciana

Un altro locale bresciano chiuso per violazioni delle norme anti-Covid: come scrive Bresciaoggi, è successo a Montichiari in Via Santa Maria, in pieno centro al paese. E' qui che la Polizia Locale ha fatto abbassare le serrande alla nota tabaccheria della piazza: i titolari sono stati multati per 280 euro, mentre il negozio dovrà rimanere chiuso per 15 giorni.

Il motivo è presto detto: mercoledì pomeriggio, durante il controllo degli agenti, risultavano accesi gli schermi del Lotto istantaneo, circostanza che avrebbe così favorito il formarsi di assembramenti, ancora vietati fino a nuovo ordine (e per chissà quanto ancora).

Inevitabile allora la sanzione salata, e poi l'immediata chiusura. La stessa sorte è capitata solo pochi giorni fa a una nota birreria di Gardone Valtrompia: causa assembramenti, locale chiuso e sanzione da 400 euro.