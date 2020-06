Clienti 'ammassati', niente presìdi anti-contagio: bar chiuso per 15 giorni

Dopo un bar in piazza a Leno, ora tocca a Montichiari a finire nella rete dei controlli per il rispetto delle norme anti-Covid.

Gli agenti della Polizia Locale e una squadra dei carabinieri sabato sera hanno passato al setaccio i locali della 'movida' nella zona di piazza Santa Maria e del colle San Pancrazio, che la scorsa settimana erano stati teatro di comportamenti irresponsabili e persino di un raid vandalico.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno chiuso un bar per 15 giorni e multato il titolare per 280 euro. Secondo quando ricostruito dalle forze dell'ordine, all'interno del locale erano presenti 27 clienti 'ammassati' senza rispettare il distanziamento interpersonale di un metro e non c'erano i presìdi di anti-contagio previsti dalla legge.