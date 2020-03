Coronavirus, oltre 34mila morti nel mondo: un terzo sono in Italia

L'epidemia del nuovo coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo intero: il numero delle vittime al livello globale ha superato le 34mila unità. Gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University parlano di 34.005 decessi accertati, di cui un terzo sono in Italia, che ha superato quota 10mila. Il numero dei contagi complessivo è di 723.328 mentre i guariti sfiorano i 152mila.

Il virus è diffuso ad oggi in almeno 177 Paesi, sostiene la Johns Hopkins University, precisando che Italia, Cina, Iran e Spagna sono i Paesi più colpiti per numero di morti mentre gli Stati Uniti con oltre 143mila sono il Paese con maggior numero di casi.

Coronavirus, mille morti nello Stato di New York

Sono stati superati i mille morti nello Stato di New York a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha riferito il 'New York Times', precisando che nella sola Grande Mela i decessi sono 776. Nelle prossime ore, intanto, si attende la diffusione da parte delle autorità statunitensi di un nuovo bilancio della pandemia a livello nazionale.

Coronavirus, in Germania oltre 57mila casi

E' salito a 57.298 il numero dei contagi da Covid-19 in Germania, con 4.751 nuovi casi in un giorno. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), aggiornando a 455 il numero delle vittime, con 66 morti nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, aumentano i casi in Olanda

Aumenta il numero di casi positivi in Olanda e il numero dei decessi. Secondo quanto riferito dal ministero della Sanità, nei Paesi Bassi si registrano 10.866 contagi da coronavirus - 1.104 in più nelle ultime 24 ore - e 771 morti, 132 in più.

Coronavirus, in Spagna oltre 800 vittime in 24 ore

In Spagna 812 persone sono morte con coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta El Mundo, sottolineando come il bilancio pesantissimo sia comunque leggermente inferiore rispetto a quello diffuso ieri (838 vittime). I casi confermati sono 85.195. In totale sono 7.340 le vittime in Spagna da quando il ministero della Sanità ha iniziato a registrare i decessi di pazienti con coronavirus. La regione di Madrid, sottolinea ancora El Mundo, resta la più colpita con un bilancio di 3.392 morti e 24.090 casi registrati di Covid-19. I dati riportati dal giornale parlano anche di 16.780 persone guarite in tutto il Paese. Sono invece 5.231 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Coronavirus, in Cina 4 morti nelle ultime 24 ore

E' di 31 nuovi casi confermati e quattro morti il bilancio delle ultime 24 della pandemia di coronavirus in Cina. E' quanto emerge dalle ultime statistiche diffuse dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, secondo la quale 30 dei nuovi casi sono 'importati' dall'estero mentre uno solo, nella provincia nordoccidentale di Gansu, è stato trasmesso localmente. Tutti i decessi, ma nessuno dei nuovi casi, sono stati registrati nella provincia di Hubei, epicentro della pandemia. Finora il coronavirus in Cina ha provocato 3.304 morti con 81.740 contagi.

Coronavirus, la situazione in Giappone

Dei 1.896 casi di Covid-19 confermati in Giappone, la maggioranza è stata registrata nella capitale, ovvero 430 contagiati. Le prefetture locali hanno esortato i propri cittadini a non recarsi a Tokyo, dove ieri sono stati registrati almeno 68 nuovi casi, ovvero il maggior numero di contagi in un solo giorno in Giappone. Il ministero della Sanità giapponese ha parlato di 65 pazienti considerati gravi e ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 975 le persone guarite e dimesse dagli ospedali.





Coronavirus, oltre mille casi in India

Sono più di mille i casi di coronavirus in India, 1.071 i contagi confermati dalle autorità, mentre sono finora 29 i decessi accertati. Lo scrive il Times of India citando il ministero della Sanità do Nuova Delhi. Intanto le autorità hanno riferito che non c'è l'intenzione di prolungare il lockdown di 21 giorni imposto per limitare la diffusione del Covid-19.

