Misure anti-contagio in negozi, bar e ristoranti: "Sono tutte inutili tranne 3"

La gran parte delle misure anticontagio straordinarie, sia suggerite che imposte, sono “totalmente inutili”: le uniche misure efficaci sono il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine e il lavarsi spesso le mani. Lo scrive su Scienza in Rete il noto epidemiologo Donato Greco, specializzato in malattie infettive e tropicali, igiene e medicina preventiva, statistica sanitaria, per 20 anni direttore del Centro europeo di collaborazione con l'Oms per le malattie infettive, già direttore generale della prevenzione al Ministero della Salute, fino a pochi giorni fa anche direttore del Cnesps, il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute.

Contro le "comiche igienistiche"

Insomma, uno che se ne intende. E che proprio per questo vuole mettere in guardia dai comportamenti eccessivi, quelli che lui chiama “comiche igienistiche”. “Abbiamo visto il ricorso agli spray di disinfettante all'aperto, in barba alle indicazioni – scrive Greco – e vediamo il ritorno di pratiche che avevamo escluso da tempo nella prevenzione delle infezioni ospedaliere: ozonizzazione, lampade all'ultravioletto, ammoni quaternari, tutte pratiche ampiamente condannate dall'Evidence Based Public Health”.

Meglio lavare che disinfettare

Niente guanti per i cittadini, meglio lavarsi (bene) le mani: “L'uso dei guanti è consigliato negli ambienti sanitari, non per il pubblico, e al posto del lavarsi le mani. La manipolazione di disinfettanti in luoghi non sanitari richiede l'uso dei guanti soprattutto per proteggere le mani: usare i guanti per portare a spasso il cane o per comprare un giocattolo al nipotino è ridicolo”. Il consiglio anche a chi fa norme e leggi è quello di “schivare le pratiche inutili”.



“Il lavaggio con acqua e sapone – continua Greco – è sostituito da un potente e costoso macchinario nebulizzatore di micidiali aerosol disinfettanti. Non abbiamo mai smesso di dimostrare che quello che serve è lavare, la disinfezione è utile solo dopo il lavaggio accurato ed è destinata ad ambienti ad alto rischio come gli ospedali. Ma davvero vogliamo obbligare negozianti, piccole imprese, commercianti, a comprare costose macchine nebulizzanti? Finora, tutte le sere e con diligenza, ogni piccolo imprenditore di ufficio, bar, parrucchiere, ristorante, lavava per terra i tavoli, le sedie, le scrivanie. L'Oms ci dice che è sufficiente continuare così, lavando ogni giorno tavoli, sedie e scrivanie come si faceva prima”.

Investire nel tracciamento

“Bene le mascherine, la distanza, il lavaggio delle mani – chiosa Greco – ma che ce ne facciamo dei disinfettanti, delle sanificazioni a tutto spiano? Riusciamo a distinguere l'ambiente sanitario, l'ospedale, dalla nostra casa, dal luogo di lavoro, di parchi giochi dei bambini? Le regole necessarie non solo le stesse. Invece della responsabilità intelligente si è risvegliata la diffidenza verso il prossimo, l'idea che il vicino è un potenziale untore, l'altro diventa un potenziale nemico. […] Possiamo rimettere in funzione i neuroni migliori, almeno nella Fase 3? Da tempo sappiamo che la nostra sicurezza non dipende dall'odore di alcol o varechina, ma dalla pronta risposta dei servizi territoriali, su cui dobbiamo investire per identificare, isolare e tracciare i contatti della persone sospetta infetta”.